وزير ألماني: لا داعي للاعتزاز بتوريد الأسلحة لأوكرانيا

أكد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن برلين ترى أنه من الضروري دعم أوكرانيا بالأسلحة، ودعا رغم ذلك لعدم الاعتزاز بهذه التوريدات.

وقال هابيك خلال لقائه مع السكان المحليين في مدينة بايرويت، إندعم أوكرانيا بالأسلحة "قرار مهم"، ولكن "ليس بوسعنا أن نعرف أو نقول ما إذا كان هذا القرار جيدا من الناحية الأخلاقية".

وأوضح أن أي سلاح يتسبب بخسائر بشرية، وأنه "لا يتعين على أحد أن يعتز بذلك".

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وأشار إلى أنه يعتبر توريدات الأسلحة "أمرا مزدوجا من الناحية الأخلاقية"، ومع ذلك أكد أنه يعتبر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "انتهاكا للقانون الدولي"، مضيفا أنه لا يمكن لألمانيا في هذه الظروف أن تقف "دون أن تعمل أي شيء".

وكانت ألمانيا قد نشرت قائمة الأسلحة التي قدمت أو تعتزم تقديمها لأوكرانيا. وتشمل تلك القائمة مدافع هاوتزر آلية وأنظمة مضادة للطيران وراجمات صواريخ وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

المصدر: تاس