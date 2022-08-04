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اليابان: سننقل لكييف شاحنات وطائرات مسيرة

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اليابان: سننقل لكييف شاحنات وطائرات مسيرة
AP
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أفادت وزارة الدفاع اليابانية بأن اليابان سترسل لأوكرانيا بطلب من كييف شاحنات مدنية وطائرات مسيرة صغيرة.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس: "ردا على طلب الحكومة الأوكرانية سنرسل لأوكرانيا شاحنات مدنية جديدة وطائرات مسيرة صغيرة. ستواصل وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي الياباني تقديم كل المساعدات الممكنة لأوكرانيا".

ولم يدقق البيان عدد الشاحنات والطائرات المسيرة ومواعيد نقلها لأوكرانيا.

وكانت اليابان قد سلمت لأوكرانيا في مارس الماضي مساعدات عسكرية غير فتاكة، وخاصة الدروع الواقية للبدن، والخوذات العسكرية، والملابس الدافئة، والخيام، والكاميرات، ومنتجات النظافة، ومولدات للكهرباء.

المصدر: نوفوستي

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