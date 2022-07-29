واشنطن تعتزم إرسال قطع غيار للطائرات ومسيّرات إضافية لكييف

أعلن البنتاغون أن الجيش الأمريكي يسعى لتزويد كييف بقطع غيار للطائرات الحربية السوفييتية وأوكرانية الصنع، وإمدادها بدفعة جديدة من طائرات Phoenix Ghost المسيرة في أغسطس المقبل.

ووفقا لممثل البنتاغون، فإن الجانب الأمريكي يعمل على تأمين "كمية كبيرة" من قطع الغيار هذه.

وأضاف أن "عمليات تسليم طائرات Phoenix Ghost المسيرة الجديدة" مقررة في أغسطس.

وتابع: "نبذل جهودا جادة لنتمكن من الاستمرار في إنتاج ما تحتاجه أوكرانيا، وما نحتاجه".

المصدر: تاس