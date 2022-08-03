الكرملين: دونيتسك ولوغانسك لن تعودا لأوكرانيا فهما دولتان مستقلتان

أكد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن أوكرانيا ليس لديها أي فرصة لاستعادة دونباس ككانتون على الطريقة السويسرية.

وجاءت تصريحات الكرملين هذه ردا على الاقتراح الذي أعرب عنه المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، لحل المشاكل الإقليمية في شرق أوكرانيا وفقا لـ "نموذج الكانتون السويسري".

ووفقا لبيسكوف، لم يعد هذا ممكنا، إذ تم الاعتراف باستقلال جمهوريات دونباس من قبل روسيا. وأضاف بيسكوف: "إن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، دولتان مستقلتان".

وكان غيرهارد شرودر قد كشف في وقت سابق عن استعداد الكرملين لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا. وأدلى بهذا التصريح بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أنه على الرغم من أن الغرض الأصلي من الرحلة إلى موسكو كان مناقشة أمن الطاقة في ألمانيا، إلا أنه كان من المستحيل تجاهل موضوع الأزمة الأوكرانية.

المصدر: Daily Storm