تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول اعتراف فرنسي بأن سكان دونباس ينتظرون الجيش الروسي ليحررهم من القوات الأوكرانية.

وجاء في المقال: تحدث صحفيون فرنسيون، في مقال نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، عن حالة سكان شرق أوكرانيا المزاجية. فكما يشير مؤلفو التقرير، "لا يساور العديد من السكان المحليين شك في سبب قصف هذه المناطق. يقولون إن القوات الأوكرانية تتمركز في منازل ومدارس مهجورة". وكما أكد حاكم الجزء من منطقة دونيتسك الذي تسيطر عليه كييف، بافيل كيريلينكو، أن هناك العديد من السكان المحليين ينتظرون العالم الروسي. وفسّر من خلال ذلك معرفة الجيش الروسي الكبيرة بانتشار القوات الأوكرانية في المنازل والمدارس في مدن دونباس.

وقد أشار الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية والاجتماعية بجامعة بليخانوف الاقتصادية الروسية وعضو مجلس خبراء الضباط الروس، ألكسندر بيرينجييف، إلى أن تقرير وكالة الأنباء الفرنسية يبدو ملفتا بين المواد المطلوب إعدادها حول الوضع في دونباس. وهو يشكل محاولة لإظهار صورة الوضع الحقيقية، والقول إن السكان المحليين ينتظرون العسكريين الروسي كمحررين، وإن الناس هناك يرون في القوات الأوكرانية قوات احتلال. في المستقبل، سيزداد نشر مثل هذه المواد في الغرب فقط.

وبحسب بيرينجييف، "هذه محاولة لمعرفة ما يفكر به سكان دونباس أنفسهم. من هذه النقطة، يبدأ التحول في الرأي العام الذي يتشكل في الغرب. في هذه الحالة، يمكن أن تكون فرنسا في طليعة" هذا الاتجاه.

ووفقا له، تساعد هذه الجهود على فهم لماذا "تتقدم القوات الروسية المتحالفة، في جميع الظروف".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب