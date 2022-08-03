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بعد وصوله إلى كمبوديا لحضور اجتماع لـ"آسيان".. لافروف يعقد لقاء مع تشاووش أوغلو

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بعد وصوله إلى كمبوديا لحضور اجتماع لـ
وزارة الخارجية الروسية
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء، أزمة أوكرانيا و"صفقة الحبوب" والتسوية السورية، حسبما أفادت الخارجية الروسية.

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وجرى هذا اللقاء على هامش فعاليات الاجتماع الـ55 لوزراء خارجية دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والذي تستضيفه العاصمة الكمبودية هذه الأيام.

وأضافت الخارجية الروسية أن لقاء لافروف وتشاووش أوغلو تناول أيضا آفاق التعاون الثنائي تمهيدا للقمة الروسية التركية في سوتشي يوم الجمعة.

ووصل لافروف الى بنوم بنه عاصمة كمبوديا، اليوم الأربعاء قادما من ميانمار، للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية بصيغة "روسيا – آسيان" و"قمة شرق آسيا" و"منتدى آسيان الإقليمي للأمن"، إضافة إلى إجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأجانب، حسبما أفادت الخارجية الروسية في وقت سابق.

المصدر: وكالات

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