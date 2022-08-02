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الكرملين يكشف أجندة مباحثات بوتين وأردوغان المرتقبة في سوتشي

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الكرملين يكشف أجندة مباحثات بوتين وأردوغان المرتقبة في سوتشي
Sputnik
لقاء الرئيسين الروسية فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي في سبتمبر 2021
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كشف الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان سيبحثان خلال لقائهما في سوتشي يوم الجمعة قضايا الاقتصاد وأزمتي سوريا وأوكرانيا وسير تنفيذ "صفقة الحبوب".

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وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية للصحفيين اليوم الثلاثاء: "يوم الجمعة، ستكون هناك زيارة عمل للرئيس التركي أردوغان، وستجرى مباحثات بين الرئيسين في سوتشي. وستتناول المباحثات قضايا العلاقات الثنائية، بما فيها الاقتصاد، المشاكل الإقليمية، وهي سوريا، وأوكرانيا".

وأضاف أن الاجتماع سيصبح أيضا فرصة لـ"ضبط الساعات بشأن مدى فعالية آلية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية".

المصدر: "نوفوستي"

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