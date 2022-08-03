 شرودر: روسيا ملتزمة بحل النزاع في أوكرانيا من خلال المفاوضات

أعرب المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، عن اعتقاده بأن روسيا ملتزمة بحل النزاع في أوكرانيا من خلال المفاوضات.

وقال المستشار الأسبق (الذي شغل هذا المنصب في الفترة من 1998 إلى 2005): "النبأ السار هو أن الكرملين يريد فعلا الحل بالتفاوض. لقد كان هناك مسار تفاوضي حول النزاع بين أوكرانيا وروسيا، على سبيل المثال في اسطنبول في مارس".

وأشار شرودر إلى أن تركيا تقدم دعما كبيرا في هذا الموضوع "تماما مثلما تساعد الآن في المفاوضات بشأن تصدير الحبوب".

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وشدد المستشار الألماني الأسبق، على أن اتفاقات تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، تعتبر النجاح المهم الأول.

وقال: "ربما يكون من الممكن توسيعه تدريجيا للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

المصدر: تاس