المستشار الألماني الأسبق يؤيد الحل الدبلوماسي في أوكرانيا ومواصلة الحديث مع روسيا
Globallookpress
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اعتبر المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر أنه من غير الضروري رفض التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ودعا إلى تسوية دبلوماسية.
وقال شرودر لصحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung: "لن أتخلى عن فرصي للحديث مع الرئيس بوتين".
وشدد المستشار السابق على أن الوضع يجب أن يكون له حل دبلوماسي.
وأضاف: "لا يمكن التخفيف من محنة الجيش والمدنيين الأوكرانيين إلا من خلال حل دبلوماسي".
المصدر: تاس