طبيب البيت الأبيض: فحوصات بايدن لكورونا لا تزال إيجابية ويعاني من السعال
أفاد طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، بأن نتيجة فحص فيروس كورونا للرئيس جو بايدن ما زالت إيجابية، وأنه يعاني من السعال.
وقال أوكونور: "يستمر الرئيس في الشعور بالارتياح، على الرغم من أنه يعاني قليلا من السعال"، مؤكدا أن بايدن لا يعاني من ارتفاع الحرارة ومعنوياته جيدة.
وأضاف: "بايدن سيواصل إجراءات العزل وسيواصل العمل من البيت الأبيض، وهو حريص للغاية على حماية موظفي المقر التنفيذي والبيت الأبيض والخدمة السرية والموظفين الآخرين الذين تتطلب واجباته عدم قربه منهم".
NEW: Pres. Biden “continues to feel well, though he is experiencing a bit of a return of a loose cough,” his doctor says after rebound COVID-19 case.— ABC News Politics (@ABCPolitics) August 2, 2022
“He remains fever-free and in good spirits.” https://t.co/jAtzKuRuLdpic.twitter.com/V1AApblYDk
المصدر: RT