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طبيب البيت الأبيض: فحوصات بايدن لكورونا لا تزال إيجابية ويعاني من السعال

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طبيب البيت الأبيض: فحوصات بايدن لكورونا لا تزال إيجابية ويعاني من السعال
AFP
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أفاد طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، بأن نتيجة فحص فيروس كورونا للرئيس جو بايدن ما زالت إيجابية، وأنه يعاني من السعال.

وقال أوكونور: "يستمر الرئيس في الشعور بالارتياح، على الرغم من أنه يعاني قليلا من السعال"، مؤكدا أن بايدن لا يعاني من ارتفاع الحرارة ومعنوياته جيدة.

وأضاف: "بايدن سيواصل إجراءات العزل وسيواصل العمل من البيت الأبيض، وهو حريص للغاية على حماية موظفي المقر التنفيذي والبيت الأبيض والخدمة السرية والموظفين الآخرين الذين تتطلب واجباته عدم قربه منهم".

المصدر: RT

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