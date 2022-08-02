ترامب: بايدن مصاب بالخرف وليس بفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن إصابة الرئيس جو بايدن، مرة ثانية بفيروس كورونا، "تم تشخيصها بشكل خاطئ من قبل أطبائه".

إقرأ المزيد

وأوضح ترامب على موقع "Truth Social"، منصة التواصل الاجتماعي التي أطلقها، قائلا: "إصابة جو بايدن الثانية بفيروس كورونا، والتي يشار إليها أحيانا باسم "فيروس الصين"، تم تشخيصها بشكل خاطئ من قبل أطبائه".

وأضاف ترامب: "هو بدلا من ذلك مصاب بالخرف، لكنه يتعافى بسعادة..يفكر جو في الانتقال، بدوام جزئي، إلى أحد دور التمريض الجميلة في ويسكونسن، حيث يتمتع ما يقرب من 100% من السكان بأعجوبة، ولأول مرة في التاريخ، بالقوة والطاقة للتصويت - حتى لو تم الإدلاء بهذه الأصوات بشكل غير قانوني.. الشفاء العاجل، جو!".

المصدر: "washingtontimes"