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ترامب: بايدن مصاب بالخرف وليس بفيروس كورونا

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ترامب: بايدن مصاب بالخرف وليس بفيروس كورونا
AP Pool AFP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن إصابة الرئيس جو بايدن، مرة ثانية بفيروس كورونا، "تم تشخيصها بشكل خاطئ من قبل أطبائه".

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وأوضح ترامب على موقع "Truth Social"، منصة التواصل الاجتماعي التي أطلقها، قائلا: "إصابة جو بايدن الثانية بفيروس كورونا، والتي يشار إليها أحيانا باسم "فيروس الصين"، تم تشخيصها بشكل خاطئ من قبل أطبائه".

وأضاف ترامب: "هو بدلا من ذلك مصاب بالخرف، لكنه يتعافى بسعادة..يفكر جو في الانتقال، بدوام جزئي، إلى أحد دور التمريض الجميلة في ويسكونسن، حيث يتمتع ما يقرب من 100% من السكان بأعجوبة، ولأول مرة في التاريخ، بالقوة والطاقة للتصويت - حتى لو تم الإدلاء بهذه الأصوات بشكل غير قانوني.. الشفاء العاجل، جو!".

المصدر: "washingtontimes"

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