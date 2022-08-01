طالبان أفغانستان تكشف تفاصيل عن مقتل أيمن الظواهري وتوجه رسالة للأمريكيين

قالت داخلية حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن الغارة الأمريكية التي أدت لمقتل أيمن الظواهري زعيم القاعدة الإرهابي وقعت في منطقة "شيربور" بكابل صباح يوم الأحد الماضي.

وأضافت طالبان أن الغارة الأمريكية التي قتلت الظواهري تتعارض مع مصالح واشنطن في أفغانستان.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن مقتل الظاهري تم بغارة أمريكية أشرفت عليها المخابرات الأمريكية عبر طائرة بدون طيار "مسيرة".

وتابعت أن العملية الأمريكية كانت مطلع الأسبوع الجاري في كابول عاصمة أفغانستان.

المصدر: وكالات