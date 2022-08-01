بلينكن: الصين ستتحمل مسؤولية أي أزمة أو تصعيد بنتيجة زيارة بيلوسي لتايوان

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الصين ستتحمل مسؤولية أي أزمة أو تصعيد بنتيجة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

وقال بلينكن للصحفيين يوم الاثنين، إنه "إذا قررت رئيسة مجلس النواب القيام بهذه الزيارة، وحاولت الصين خلق أي أزمة أو تصعيد للتوتر بأي طريقة أخرى، فإن كامل مسؤولية ذلك ستقع على عاتق بكين".

وأكد بلينكن أن بيلوسي ستقرر بنفسها ما إذا ستزور تايوان أم لا، مشيرا إلى أن الكونغرس هيئة مستقلة، وأن مشرعين أمريكيين قد زاروا تايوان في وقت سابق.

وأضاف أن واشنطن تتوقع من الصين "سلوكا مسؤولا" في حال قررت بيلوسي زيارة تايوان.

يتبع...