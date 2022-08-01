نيوزيلندا تحث الصين على إدانة روسيا والمساعدة في تسوية النزاع الأوكراني

دعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، الصين لإدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا واستخدام نفوذها لتسوية الأزمة.

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وقالت في خطاب ألقته في مؤتمر بمشاركة رجال الأعمال الصينيين في أوكلاند، إن بلادها "تحث الصين على الإعلان بوضوح أنها لا تدعم" الأعمال الروسية و"المساعدة في وضع نهاية للأزمة" في أوكرانيا باستخدام نفوذها.

وأضافت: "تحمل عواقب هذه الحرب طابعا عالميا وتشعر بها بعيدا عن الحدود الأوروبية بما في ذلك هنا، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي نهتم باستقرارها". وتابعت أن "الخسائر ستكون جدية بالنسبة للعالم كله إذا تعثر النظام الدولي القائم على القواعد".

كما عبرت عن اعتقادها أن القواعد والأحكام والمؤسسات الدولية القائمة التي كانت مفيدة بالنسبة للدول الديمقراطية، تواجه تهديدات".

وأوضحت: "في ضوء التوتر المتزايد وظهور تهديدات جديدة في المنطقة وخاصة في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان – لا يزال موقف نيوزيلندا ثابتا، ندعو إلى مراعاة القواعد والأحكام الدولية واستخدام الطرق الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر والحوار".

المصدر: تاس