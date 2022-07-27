أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بفرض عقوبات على مبيعات النفط الروسية للصين

قدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على مبيعات النفط الروسية للصين، معتبرين أن شراء بكين النفط من موسكو يعني "دعم روسيا" في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقدم الجمهوريون ماركو روبيو وريك سكوت وكيفن كرامر مشروع قانون يهدف لفرض عقوبات على أي كيان يؤمن أو يسجل الناقلات التي تحمل النفط أو الغاز الطبيعي المسال إلى الصين من روسيا.

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وقال روبيو: "شراء بكين موارد الطاقة الروسية يعني أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا".

المصدر: "إنترفاكس"