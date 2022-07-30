رئيس وكالة "ناسا" ينتقد الصين على إخفائها بيانات رحلات سفنها الفضائية

انتقد بيل نيلسون رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الصين، على إخفائها بيانات رحلات سفنها الفضائية.

وكتب نيلسون على "تويتر": "لم تقدم الصين بيانات المسار للسفينة الفضائية Long March 5B (Changzheng 5B) التي عادت إلى الأرض. وهذا الشيء من الضروري القيام به لاستخدام الفضاء بشكل مسؤول وحماية حياة الناس على الأرض".

وأشار إلى أن الحطام المحتمل يمكن أن يحمل مخاطر جسيمة تهدد حياة البشر وتدمر الممتلكات.

المصدر: نوفوستي