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شاهد.. فيديو يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني

الفضاء

شاهد.. فيديو يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني
RT
شاهد.. فيديو يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني
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نشر مركز الفلك الدولي مساء يوم السبت فيديو من ماليزيا، يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني، الذي انتهى به المطاف في بحر سولو.

وكان المركز قد قال إنه من المتوقع سقوط الحطام شرق المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، يوم 30 يوليو 2022 في الساعة 16:49 غرينتش زائد ناقص 10 دقائق فقط.

وأعلنت قيادة الفضاء الأمريكية أن حطام أضخم صاروخ صيني دخل الغلاف الجوي للأرض فوق المحيط الهندي عند الساعة 12:45 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

من جانبها أعلنت وكالة الفضاء الصينية في منشور على موقع التواصل "ويبو" أن أكثر أجزاء الحطام احترقت وسقطت في بحر سولو الممتد بين جزيرة بورنيو والفلبين.

وصرح بيل نيلسون رئيس وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بأن الصين "لم تشارك المعلومات المتعلقة بمسار عودة صاروخ "لونغ مارش 5 ب" إلى الأرض".

وأشار نيلسون، في بيان إلى أن ممارسات مثل هذه تهدد حياة البشر والممتلكات.

المصدر: وسائل إعلام

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