شاهد.. فيديو يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني
نشر مركز الفلك الدولي مساء يوم السبت فيديو من ماليزيا، يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني، الذي انتهى به المطاف في بحر سولو.
عاجل: فيديو تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني. #سقوط_حطام_الصاروخ_الصينيpic.twitter.com/GeqxYuxNjV— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022
وكان المركز قد قال إنه من المتوقع سقوط الحطام شرق المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، يوم 30 يوليو 2022 في الساعة 16:49 غرينتش زائد ناقص 10 دقائق فقط.
عاجل: التحديث رقم (5) والأخير. #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022
متوقع سقوط الحطام شرق المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، اليوم 30 يوليو 2022م في الساعة 16:49 غرينتش زائد ناقص 10 دقائق فقط. أي بعد حوالي ربع ساعة. pic.twitter.com/9poW3YkkLP
وأعلنت قيادة الفضاء الأمريكية أن حطام أضخم صاروخ صيني دخل الغلاف الجوي للأرض فوق المحيط الهندي عند الساعة 12:45 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
من جانبها أعلنت وكالة الفضاء الصينية في منشور على موقع التواصل "ويبو" أن أكثر أجزاء الحطام احترقت وسقطت في بحر سولو الممتد بين جزيرة بورنيو والفلبين.
وصرح بيل نيلسون رئيس وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بأن الصين "لم تشارك المعلومات المتعلقة بمسار عودة صاروخ "لونغ مارش 5 ب" إلى الأرض".
وأشار نيلسون، في بيان إلى أن ممارسات مثل هذه تهدد حياة البشر والممتلكات.
المصدر: وسائل إعلام