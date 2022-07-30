 
مباشر

كييف تعلن أنها بصدد إجلاء المدنيين "قسرا" عن مناطق سيطرتها في دونيتسك

أخبار العالم

كييف تعلن أنها بصدد إجلاء المدنيين
علم أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tip6

أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، أن كييف تخطط لإجلاء ما لا يقل عن 220 ألف شخص عن مناطق سيطرتها في جمهورية دونيتسك قبل الشتاء.

وقالت فيريشوك في تصريح: "قررنا إجلاء سكان منطقة دونيتسك إلى مناطق أكثر أمانا ... المادة 33 من قانون الدفاع المدني للسكان تتحدث عن هذا النوع من الإجلاء باعتباره إلزاميا".

وأضافت أن "سكان المنطقة ينتظرهم شتاء بارد، حيث لا يتوفر لديهم الغاز والكهرباء".

يشار إلى أن كييف كانت قد قطعت الغاز والكهرباء والماء والمعاشات وكافة أشكال الدعم عن دونباس، قبل انطلاق العملية الروسية لحماية السكان هناك.

 

المصدر: "نوفوستي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا