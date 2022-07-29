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لافروف لبلينكن: ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا يطيل أمد النزاع

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لافروف لبلينكن: ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا يطيل أمد النزاع
mid.ru
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أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف أشار لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن "ضخ الأسلحة الأمريكية والأطلسية إلى أوكرانيا يطيل أمد النزاع" في هذا البلد.

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وجاء في بيان عن الخارجية الروسية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين لافروف وبلينكن، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي "لفت انتباه الوزير الأمريكي إلى أن استمرار ضخ الأسلحة الأمريكية ومن دول الناتو، التي تستخدم على نطاق واسع ضد المدنيين، إلى القوات الأوكرانية والكتائب القومية يمدد احتضار نظام كييف، ويطيل أمد النزاع ويؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا".

وأضاف البيان أن "لافروف أكد أن القوات الروسية تلتزم بالقانون الدولي بشكل صارم، وفي الأراضي المحررة يجري العمل المنظم لعودة الحياة إلى طبيعتها".

المصدر: RT

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