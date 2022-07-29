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لافروف لبلينكن: روسيا ستحقق كافة أهداف ومهام عمليتها العسكرية في أوكرانيا

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لافروف لبلينكن: روسيا ستحقق كافة أهداف ومهام عمليتها العسكرية في أوكرانيا
Globallookpress MFA Russia
صورة أرشيفية
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أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، أكد خلال محادثته الهاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا ماضية في تحقيق جميع أهداف، ومهام عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إن وزيري خارجية البلدين بحثا الوضع الحالي في أوكرانيا.

وجدد لافروف التأكيد على ثبات نهج روسيا المبدئي في العملية العسكرية في جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، وأن روسيا ماضية في تحقيق جميع أهدافها ومهامها.

المصدر: نوفوستي

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