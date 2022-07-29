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بلينكن يعلن أنه أجرى محادثات "صريحة" مع لافروف حول السجينين الأمريكيين

أخبار العالم

بلينكن يعلن أنه أجرى محادثات
Gettyimages.ru MFA Russia
صورة من الأرشيف
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، أنه أجرى في اتصال هاتفي محادثات "صريحة" مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "أجرينا نقاشا صريحا ومباشرا. دعوت الكرملين إلى قبول العرض الذي قدمناه إليهم".

وأضاف: "حذرت لافروف من أن العالم لن يعترف أبدا بضم روسيا أراضي أوكرانيا".

وأشار إلى أنه حث لافروف على القبول بعرض الولايات المتحدة والإفراج عن أمريكيين معتقلين في روسيا.

المصدر: أ ف ب

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