بلينكن يعلن أنه أجرى محادثات "صريحة" مع لافروف حول السجينين الأمريكيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، أنه أجرى في اتصال هاتفي محادثات "صريحة" مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "أجرينا نقاشا صريحا ومباشرا. دعوت الكرملين إلى قبول العرض الذي قدمناه إليهم".

وأضاف: "حذرت لافروف من أن العالم لن يعترف أبدا بضم روسيا أراضي أوكرانيا".

وأشار إلى أنه حث لافروف على القبول بعرض الولايات المتحدة والإفراج عن أمريكيين معتقلين في روسيا.

المصدر: أ ف ب