بلينكن يعلن أنه أجرى محادثات "صريحة" مع لافروف حول السجينين الأمريكيين
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، أنه أجرى في اتصال هاتفي محادثات "صريحة" مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "أجرينا نقاشا صريحا ومباشرا. دعوت الكرملين إلى قبول العرض الذي قدمناه إليهم".
وأضاف: "حذرت لافروف من أن العالم لن يعترف أبدا بضم روسيا أراضي أوكرانيا".
وأشار إلى أنه حث لافروف على القبول بعرض الولايات المتحدة والإفراج عن أمريكيين معتقلين في روسيا.
المصدر: أ ف ب