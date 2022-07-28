برلماني روسي: تجميد عقارات الروس في الجبل الأسود سرقة

أشار عضو لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، دميتري بيليك، إلى أن الجبل الأسود جمدت ممتلكات المواطنين الروس للانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوة تنمّ عن ممارسة السرقة.

ووفق ما نقلته صحيفة "إزفستيا" عن بليك، تنتهج سلطات الجبل الأسود عمدا سياسة العقوبات التي تفرضها الدول الغربية، موضحا أن "تجميد العقارات التي يشتريها الروس والاختباء وراء العقوبات يعني نظريا تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي ودعم الأجندة المناهضة لروسيا"، واصفا تصرفات الجبل الأسود بالسرقة.

وأشار إلى أنه بتجميد العقارات، فإن جمهورية الجبل الأسود تضر باقتصادها، وستخسر الاستثمارات الروسية العامة والخاصة.

المصدر: إزفستيا