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جمهورية الجبل الأسود تبدأ في تجميد عقارات المواطنين الروس

مال وأعمال

جمهورية الجبل الأسود تبدأ في تجميد عقارات المواطنين الروس
Sputnik
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قالت حكومة جمهورية الجبل الأسود، يوم أمس الأربعاء، إنها باشرت في تجميد العقارات المملوكة للمواطنين الروس في هذه الجمهورية اليوغسلافية السابقة.

وكان وزير داخلية جمهورية الجبل الأسود فيليب اجيتش، قد أعلن في يوم 10 يونيو، أن بلاده ستقوم بتجميد 44 قطعة عقارية مملوكة لمواطنين روس في هذه الجمهورية. وسيتم ذلك في إطار الامتثال لنظام العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا لتقديرات الخبراء، استثمر المواطنون والشركات الروسية في العام الماضي أكثر من 129 مليون يورو في اقتصاد جمهورية الجبل الأسود، بما في ذلك 49.46 مليون يورو استثمرت في العقارات، التي اشتراها الروس على أراضي الجمهورية.

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من جانبه، أشار السفير الروسي في هذه الجمهورية فلاديسلاف ماسيلينيكوف إلى أن روسيا كانت أكبر مستثمر في اقتصاد الجبل الأسود على مدار الخمسة عشر عاما الماضية. ونوه بأن المستثمرين الروس قاموا على مدار 15 عاما، بتوظيف ما لا يقل عن 1.5 مليار يورو في هذا البلد أي بمعدل 100 مليون يورو سنويا.

المصدر: تاس

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