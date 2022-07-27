خبراء روس يدربون عسكريين سوريين على درء خطر المواد المشعة والكيميائية (فيديو)

أجرى عسكريون روس مختصون في الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية تدريبات مع عسكريين من الجيش السوري في محافظة حلب بشمال سوريا.

وتم تمكين العسكريين السوريين خلال التدريبات من خصائص الأداء والمبدأ العام لتشغيل أجهزة الاستطلاع الكيميائية المختلفة، واتقان استخدامها.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب العسكريين السوريين على إطلاق النار من قاذفات اللهب من نوع "شميل" واستخدام إجراءات التخفي بهدف التقدم في الجبهة.

المصدر: RT