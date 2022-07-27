خبراء روس يدربون عسكريين سوريين على درء خطر المواد المشعة والكيميائية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/thwe
أجرى عسكريون روس مختصون في الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية تدريبات مع عسكريين من الجيش السوري في محافظة حلب بشمال سوريا.
وتم تمكين العسكريين السوريين خلال التدريبات من خصائص الأداء والمبدأ العام لتشغيل أجهزة الاستطلاع الكيميائية المختلفة، واتقان استخدامها.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب العسكريين السوريين على إطلاق النار من قاذفات اللهب من نوع "شميل" واستخدام إجراءات التخفي بهدف التقدم في الجبهة.
المصدر: RT