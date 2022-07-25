بايدن: صحتي تتحسن وسأجري اتصالا بالرئيس الصيني في وقت لاحق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن صحته تتحسن ويأمل في العودة للعمل بشكل طبيعي بحلول نهاية الأسبوع، وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل أيام.

وخلال مشاركته افتراضيا باجتماع اقتصادي، أفاد بايدن بأنه من المتوقع أن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في وقت لاحق هذا الأسبوع، مبينا أن ينتظر التأكيد، و"سأخبركم عندما تحصل".

من جهة أخرى، شدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لن تشهد ركودا اقتصاديا.

المصدر: "أ ف ب"