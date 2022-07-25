أردوغان يتحدث عن تطورات العلاقة مع مصر

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن علاقة تركيا مع عدد من البلدان الأخرى، من بينها مصر، مؤكدا أن تطبيع العلاقات مستمر، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك.

وأفاد أردوغان في تصريح لقناة TRT بأن مساعي تطوير العلاقات التركية مع السعودية والإمارات مستمرة، أما مع أرمينيا فهي أيضا تشهد تطورا، و"تبادلنا المعايدات في مناسبات عدة".

وقال إن "السياسة الأوروبية ليست سياسة سليمة، ونحن نمسك العصا من المنتصف في ما يتعلق بعلاقاتنا بأوكرانيا وروسيا"، مشيرا إلى أن "واشنطن لا تزال تدرب في سوريا عناصر تنظيمات إرهابية تنفّذ هجمات ضد القوات التركية".

المصدر: TRT