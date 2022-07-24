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دونيتسك: التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت حوالي 500 قذيفة على الجمهورية في اليوم الأخير

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دونيتسك: التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت حوالي 500 قذيفة على الجمهورية في اليوم الأخير
Sputnik
القصف الأوكراني على دونيتسك
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أعلنت جمهورية دونيتسك أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت حوالي 500 قذيفة من عيارات مختلفة باتجاه أراضي الجمهورية في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال مكتب ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار إنه: "حتى الساعة 10:30 مساء (حسب التوقيت المحلي)، أطلق العدو 474 قذيفة من مختلف العيارات بما في ذلك صواريخ غراد "بي أم 21" بالإضافة إلى قذائف مدفعية من عيار 203 و 155 و 152 و 122 ملم".

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المصدر: "نوفوستي" 

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