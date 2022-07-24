دونيتسك: مقتل 4 مدنيين بقصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية على روبجنوي

أعلنت جمهورية دونيتسك عن مقتل 4 مدنيين بقصف شنته التشكيلات المسلحة الأوكرانية على بلدة روبجنوي بـ9 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم.

وقالت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار عبر "تيليغرام" إن أربعة مدنيين قتلوا يوم الأحد خلال قصف أوكراني على بلدة روبجنوي.

وأضافت أن "التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت عند الساعة 17:00 (بالتوقيت المحلي) 9 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم على روبجنوي، أدت إلى استشهاد 4 مدنيين".

المصدر: "نوفوستي"