 
مباشر

الخارجية الأمريكية: عودة إيران إلى الاتفاق النووي تسمح لها بإعادة نفطها إلى الأسواق العالمية

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: عودة إيران إلى الاتفاق النووي تسمح لها بإعادة نفطها إلى الأسواق العالمية
Gettyimages.ru
العلمان الإيراني والأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/th2r

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن عودة إيران إلى الاتفاق النووي ستسمح لها بإعادة نفطها إلى الأسواق العالمية والتخفيف من حدة العقوبات.

وقالت نولاند خلال منتدى سنوي يُنظم في معهد أسبن: "إذا رغبت إيران، وليس هناك سوى صانع قرار واحد في البلاد، فسيعود نفطها إلى الأسواق العالمية، وسيتم رفع جزء من العقوبات. لكننا حتى الآن لم نر إيران تسلك هذا الطريق".

وشددت على أنه إذا رفضت طهران العودة إلى الاتفاق النووي، فإن واشنطن "ستضطر إلى زيادة ضغطها" عليها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا