الخارجية الأمريكية: عودة إيران إلى الاتفاق النووي تسمح لها بإعادة نفطها إلى الأسواق العالمية

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن عودة إيران إلى الاتفاق النووي ستسمح لها بإعادة نفطها إلى الأسواق العالمية والتخفيف من حدة العقوبات.

وقالت نولاند خلال منتدى سنوي يُنظم في معهد أسبن: "إذا رغبت إيران، وليس هناك سوى صانع قرار واحد في البلاد، فسيعود نفطها إلى الأسواق العالمية، وسيتم رفع جزء من العقوبات. لكننا حتى الآن لم نر إيران تسلك هذا الطريق".

وشددت على أنه إذا رفضت طهران العودة إلى الاتفاق النووي، فإن واشنطن "ستضطر إلى زيادة ضغطها" عليها.

المصدر: نوفوستي