واشنطن وحلفاؤها يبحثون إجراءات بديلة إن رفضت طهران العودة للاتفاق النووي

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن وحلفاءها يبحثون إجراءات بديلة في حال رفض طهران العودة للاتفاق النووي، ومستعدون للجوء لكافة السبل لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية: "لقد شاركنا في تطوير البدائل مع شركائنا لفترة طويلة، وسنواصل هذه المناقشات... نجري مناقشات حول الخطوات التي يمكننا اتخاذها إذا أوضحت إيران أنها لن تعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة "لكافة السبل" لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وقال: "هناك موعد نهائي، وهو نقطة اللاعودة التي حددناها قبل أشهر وتصب في المصلحة الأمنية الأمريكية".

وذكر أنه في الوضع الحالي، فإن العودة إلى خطة العمل المشتركة ستتيح لنا أن نكون في وضع أفضل في سياق البرنامج النووي من الوضع الحالي. وحذر برايس من أن "الوقت ينفد".

المصدر: نوفوستي