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إيطاليا.. ثلاثة أحزاب ترفض المشاركة في التصويت على الثقة بحكومة دراغي

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إيطاليا.. ثلاثة أحزاب ترفض المشاركة في التصويت على الثقة بحكومة دراغي
Gettyimages.ru
ماريو دراغي
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أعلنت ثلاثة أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات هدفت لإيجاد أرضية مشتركة بين كافة الأطراف.

وأفاد حزب "فورزا إيطاليا" (يمين وسط) و"الرابطة" (يسار متشدد) و"حركة خمس نجوم" الشعبوية مجلس الشيوخ بعدم نيتها التصويت، ما يعني وأد مساعي دراغي لحل أزمة سياسية يتوقع الآن بأن تؤدي إلى استقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

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المصدر: "أ ف ب"

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