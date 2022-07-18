وزير الخارجية النمساوي يسأل عن البديل لثروات روسيا

صرح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، بأن العقوبات الأوروبية تضرب روسيا، لكنها تضرب الاتحاد الأوروبي نفسه أيضا، مشيرا إلى أهمية الثروات الروسية بالنسبة لأوروبا.

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وقال شالنبرغ بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في جلسة مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "نحتاج إلى إجراءات تضرب روسيا. وأعتقد أننا نجحنا في ذلك، ولكن بالطبع يوجد هناك تأثير علينا أيضا. روسيا هي شريك تجاري مهم. ونحن أيضا نعتبر شريكا تجاريا هاما بالنسبة لروسيا. وروسيا هي المورد الهام للثروات الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي. لكنني أقول: ما هو البديل لذلك؟ هل يجب أن ننظر وألا نعمل شيئا؟".

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين العقوبات ضد روسيا بالإضافة إلى مساعدة أوكرانيا. ويرى محللون أن الإجراءات الجديدة قد تضم قيودا على توريد الذهب الروسي وعقوبات فردية أخرى.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن الحديث في اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي لن يدور عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بل عن تشديد وتنظيم العقوبات الموجودة.

المصدر: نوفوستي