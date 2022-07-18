الخارجية النمساوية: التخلى عن الغاز الروسي لا يخضع للنقاش

قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، إن التخلى عن الغاز الروسي موضوع لا يناقش.

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وذكر شالنبرغ في حديثه أمام الصحفيين بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في جلسة مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن النمسا كانت تعلن منذ البداية أن العقوبات ضد روسيا يجب أن تضرب روسيا بالذات ويجب ألا ترتد على الاتحاد الأوروبي نفسه.

وقال: "كنا نعرف أيضا أنه سيكون أمرا مؤلما، هذا ما كنا نشير إليه منذ البداية".

وأضاف: "الكلمة الرئيسية هنا هي الغاز. كانت تجري هناك سابقا مناقشة شديدة مفادها أنه يجب التخلى عن تلقي الغاز (من روسيا) ونحن مثل عدد من الدول الأخرى، قلنا بوضوح أن هذا الموضوع لا يناقش، لأنه سيتناولنا بشكل كبير. هنا يجب أن نكون واقعيين حتى إذا لم يكن ذلك سارا عاطفيا".

المصدر: نوفوستي