رئيس حكومة هنغاريا: بالعقوبات أصابت أوروبا رئتيها وهي تختنق الآن

قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن سياسة العقوبات لم تحقق التوقعات المرجوة، وبسببها أطلق الاقتصاد الأوروبي النار على رئتيه وها هو يختنق الآن.

وأضاف أوربان في مقابلة إذاعية: "لم تحقق سياسة العقوبات الآمال المعلقة عليها، بل كان لها تأثير معاكس لما كان مخططا ... يجب أن أقول إنني اعتقدت في البداية أننا أطلقنا النار على قدمنا فقط، ولكن تبين الآن أن الاقتصاد الأوروبي قد أطلق النار على نفسه في الرئتين، وهو الآن يختنق في كل مكان".

ونصح أوربان أي شخص لديه عمل ووظيفة، أن يقدر ذلك ويتمسك به، لأنه من المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي أوروبي في الأشهر المقبلة.

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ووفقا له، تؤكد جميع الدراسات والتحليلات والتوقعات الدولية التي اطلع عليها، أنه بسبب "التأثير المشترك" لسياسة العقوبات والنزاع في أوكرانيا، "بدأ الاقتصاد الأوروبي في الانكماش".

في وقت سابق، قال غيرغلي غوياش رئيس ديوان الحكومة الهنغارية، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي "سيقع في مصيبة" إذا تم فرض حظر على استيراد الغاز الروسي.

المصدر: نوفوستي