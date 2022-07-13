هنغاريا تعلن حالة الطوارئ في مجال الطاقة

أعلن رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري غيرغي غويياش، أن الحكومة المجرية تعلن حالة الطوارئ في مجال الطاقة.

وقال غوياش: "من أجل حماية العائلات الهنغارية وتوفير الطاقة، مثل العديد من البلدان الأخرى، تعلن الحكومة الهنغارية حالة الطوارئ في قطاع الطاقة".

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وأضاف: "في الأيام الأخيرة، أصبح من الواضح أن هناك احتمالا كبيرلفقدان ما يكفي من الغاز في أوروبا للتدفئة في الخريف والشتاء".

ودعت هنغاريا في وقت سابق الاتحاد الأوروبي للتوقف عن سياسة العقوبات التي ينتهجها ضد روسيا، والتركيز بدلا من ذلك على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.

وقال مستشار رئيس الوزراء الهنغاري، بالاج أوربان، في تصريح صحفي، إنه كلما زادت العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، زاد إلحاق الضرر بالكتلة بأكملها، وستكون أوروبا في النهاية "الطرف الخاسر" بسبب المشاكل الاقتصادية، مضيفا أن بلاده تدعو الاتحاد إلى وقف هذا المسار.

المصدر: نوفوستي