 
مباشر

كييف تهدد بقصف جسر القرم عندما تتوفر لديها إمكانية ذلك

أخبار العالم

كييف تهدد بقصف جسر القرم عندما تتوفر لديها إمكانية ذلك
Sputnik KONSTANTIN MIKHALCHEVSKY
جسر القرم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tflg

أكد مستشار مكتب الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش، أن كييف قد تهاجم جسر القرم "بمجرد توفر أول إمكانية تقنية لذلك".

وقال أريستوفيتش: "فور ظهور أول إمكانية تقنية، سيصبح الجسر على الفور هدفا يمكن مهاجمته. إذا كانت هناك قيود من الشركاء على ضرب الأراضي الروسية لأنهم يرون الصورة الكبيرة فهذا يعني أننا لن نضرب. لدينا أهداف كافية على أراضي أوكرانيا.، وبالمناسبة، جسر القرم يمر عبر المياه الإقليمية الأوكرانية".

وصرح اللواء الأوكراني دميتري مارتشينكو في وقت سابق بأن جسر القرم سيصبح الهدف الأول إذا تم تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة المناسبة من الولايات المتحدة وأوروبا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا