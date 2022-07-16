كييف: القوات الأوكرانية يمكنها ضرب القرم براجمات هيمارس الأمريكية

أعلن المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، أن كييف قد تستخدم الصواريخ الأمريكية لضرب شبه جزيرة القرم الروسية.

وردا على سؤال الصحفيين عما إذا كان بوسع القوات الأوكرانية استخدام راجمات الصواريخ HIMARS وМ270 الأمريكية لضرب شبه جزيرة القرم، قال سكيبيتسكي أن هذا ممكن.

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وتستهدف القوات الأوكرانية بصواريخ HIMARS الأحياء السكنية، حيث قصفت مساء الاثنين الماضي مدينة نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون المحررة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما قصفت الأربعاء الفائت أراضي لوغانسك بهذه الصواريخ.

وتم تضمين MLRS HIMARS الأمريكية التي يبلغ مداها حوالي 80 كيلومترا في الحزمة الحادية عشرة من المساعدة العسكرية إلى كييف من واشنطن، والتي تم الإعلان عنها في 1 يونيو.

المصدر: نوفوستي