ذكّر الخبير السياسي، رسلان بالبك، النظام الأوكراني بالدفاعات الروسية التي تحمي القرم، وذلك تعليقا على تهديد كييف باستخدام الصواريخ الأمريكية لمهاجمة شبه الجزيرة الروسية.

وقال بالبك: "ضرب القرم بصاروخ يشبه ضرب الرأس بالحائط. نظريا يمكن أن ينكسر الحائط، لكن في الحياة كل شيء بالعكس".

إقرأ المزيد

وأضاف: "ليس لدي شك في أن هناك رغبة في ضرب القرم. وأنا متأكد من أنه يتم تطوير مثل هذه الخطط".

ولفت إلى أن الصواريخ الأمريكية فعالة عندما تضرب ليلا من المناطق التي تسيطر عليها كييف على الأراضي المحررة المجاورة لشبه جزيرة القرم.

وأكد أنه "إذا سلم الأمريكيون كما وعدوا، صواريخ تكتيكية بمدى يصل إلى 300 كيلومتر لأوكرانيا، فإن نظام كييف سيختبرها بالتأكيد في اتجاه القرم".

وأشار إلى أن هناك عقبة أخرى أمام نظام كييف، حيث تم بناء نظام دفاع جوي متعدد النطاقات في القرم، ومن الصعب جدا اختراقه بإطلاق واحد.

ولكن فريق زيلينسكي سيعرض أي قصف للقرم على أنه انتصار عظيم ومسألة إسقاط الصاروخ أمر آخر.

المصدر: نوفوستي