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توقعات بتفاقم ظاهرة الشيخوخة في كوريا الشمالية بعد وصول تعداد السكان إلى ذروته عام 2033

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توقعات بتفاقم ظاهرة الشيخوخة في كوريا الشمالية بعد وصول تعداد السكان إلى ذروته عام 2033
AP Jon Chol Jin
بيونغ يانغ - كوريا الشمالية
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كشفت "إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية" التابعة للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان كوريا الشمالية ذروته مع حلول عام 2033.

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وبينت التوقعات السكانية العالمية لعام 2022، التي أصدرتها "إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية" أنه "من المتوقع أن يبلغ عدد سكان كوريا الشمالية ذروته ليصل إلى 26 مليونا و610 آلاف نسمة بحلول عام 2033، وبعد ذلك سينخفض بأطراد إلى 20 مليونا و530 ألف نسمة بحلول عام 2100".

وأوضحت التوقعات أن "تعداد السكان في كوريا الشمالية سينخفض بمقدار 5 ملايين و400 ألف نسمة بحلول عام 2100 أكثر مما كانت عليه الحال في الوقت الراهن، بعد بدء منحنى الانخفاض بعد ارتفاع العدد بمقدار ما يقرب من 600 ألف نسمة خلال السنوات العشر القادمة".

وفي التقرير الصادر، تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الخصوبة وأن تتفاقم ظاهرة الشيخوخة في ظل تراجع تعداد السكان في كوريا الشمالية، وأن ينخفض عدد الأطفال حديثي الولادة بمعدل يقترب من النصف، إلى 170 ألف طفل بحلول عام 2100 من 340 ألف طفل.

المصدر: "يونهاب"

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