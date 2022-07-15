كوريا الجنوبية تعيد حوالي 194 كوريا شماليا بعد عبورهم خلال السنوات الماضية

أعيد ما يقرب من 190 شخصا من كوريا الشمالية إلى بلادهم بعد عبورهم إلى الجنوب، منذ عام 2010 وحتى الآن، من بينهم صيادان رفضا العودة بعد ترحيلهما قسرا إلى الشمال في نوفمبر 2019.

ووفقا لتقرير "دراسة حول انشقاق الكوريين الشماليين ورجوعهم إلى بلادهم منذ 2010" الذي أصدرته وزارة الوحدة، تم رصد عدد مرات العبور إلى الطرف الجنوبي من الطرف الشمالي عبر البحر مباشرة بلغ 67 مرة خلال 12 سنة الماضية، وبلغ عدد الأفراد 276 كوريا شماليا، ومن بينهم 194 شخصا تمت إعادتهم إلى كوريا الشمالية فيما يصل إلى 47 مرة، بما يشمل إعادة الصيادين اللذين عبرا إلى الجنوب في 2019.

وأوضح التقرير أنه "تحدث العديد من حالات الانجراف مع التيار المائي أثناء عمليات الصيد بسبب تعطل محركات السفن، ما ينجم عنه عبور السفن إلى الجنوب ثم عودتها إلى الشمال. في حالة سلامة السفن يعود الصيادون إلى الشمال عبر البحر، وفي حالة تعطل السفن أو حدوث ضرر بها يعودون عبر قرية "بانموجوم" الحدودية"، مشيرا إلى أن "عدد من بقوا في كوريا الجنوبية بعد تعبيرهم عن عدم رغبتهم في العودة إلى كوريا الشمالية وصل إلى 82 كوريا شماليا".

وعادة ما تلتقط وزارة الوحدة بعض الصور في قرية "بانمونجوم" أثناء إعادة الأشخاص إلى الشمال بغرض التوثيق.

وقال مسؤول من الوزارة، إنه من بين الصور لم تكن هناك حالة شبيهة لما حدث مع الصيادين اللذين رفضا العودة رفضا قاطعا في 2019، أو لم تكن هناك حالات حاول فيه العائدون إيذاء أنفسهم، مضيفا أنه تأكد من بعض الحالات التي يصيح فيها العائدون مرحا عند عودتهم، أو يعودون دون إبداء أي انفعالات.

المصدر: "يونهاب"