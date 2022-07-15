بايدن يحدث الفلسطينيين عن معاناته ورحلة علاجه وممرضة أنقذت حياته

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، عن حادث السير الذي تعرض له مع عائلته عام 1972، والذي أدى إلى مقتل زوجته وابنته، وعن رحلة علاجه.

وقال بايدن: "أود أن أعبر بأن الأمل يدوم وخلفيتي وخلفية عائلتي، وحول الشوق والطوق للعدالة والعمل من أجل العدالة.. التاريخ والأمل في حالة دائمة من التقدم والنضوج دائما. وأنا دائما أذكر هذه الكلمات"، مشيرا إلى أنه "بعد أن تعرضت لحادث سير مع زوجتي وابنتي جاءت ممرضة لإنقاذنا.. وأنا صادق لوصفي لعمل الممرضات وأنهن مثل الملائكة".

وأضاف: "تلقيت العلاج في المستشفى وخضعت لعملية جراحية لإنقاذ حياتي ولا أنسى طبعا تلك اللحظات أبدا وأتحدث دائما في مكتبي عن كيف تم التعامل معي وأنه لولا تلك المساعدة لكنت فقدت حياتي.. عندما أنظر إلى التاريخ أشعر بقيمة مهنة التمريض، وأرى الأمل بالممرضين والممرضات".

ولفت إلى أنه "على سرير العمليات تشعر بالألم وأنك تكاد تفقد حياتك، ولكن ينتهي ذلك عندما تدخل الممرضة وتلمس وجهك وتبدأ بالحديث وإخبارك أنك تتحسن.. عندما أتحدث عن المهنيين في مجال التمريض أتحدث بكل صدق. هم يمنحون الأمل ولا فرق بين الإناث والذكور العاملين في هذا المجال".

المصدر: RT