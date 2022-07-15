"نحن ملتزمون بدعم صحة وكرامة الفلسطينيين".. بايدن يعلن تقديم 100 مليون دولار لمستشفيات القدس الشرقية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، تقديم 100 مليون دولار إلى المستشفيات في القدس الشرقية"، آملا أن يؤدي هذا المبلغ إلى التركيز أكثر على القطاع الصحي.

وقال بايدن في تصريح من مستشفى المطلع بالقدس المحتلة إن "أنا أمريكي من أصل أيرلندي، وكان الأيرلنديون أيضا تحت الاحتلال البريطاني، تاريخهم مشابه لتاريخ الفلسطينيين في العمل من أجل العدالة والإبقاء على الأمل"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الصحة والكرامة للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "هذه المستشفى تقدم الخدمات لكل من هو بحاجة، للأطفال والمصابين بمرض السرطان وكل الأمراض التي يخشاها الجميع. هذه مسألة إنسانية حول العالم بغض النظر عن مكان تواجد الإنسان، وهنا نشعر بالأمل ولهذا السبب الولايات المتحدة قدمت الدعم لشبكة المستشفيات الفلسطينية منذ عام 2014. وهذا التزام منا بالقطاع الصحي خدمة للشعب الفلسطيني، نحن نعمل من أجل يحيا هذا الشعب بكرامة".

وأكد بايدن "أننا ملتزمون بتقديم 100 مليون دولار دعما لشبكات المستشفيات في القدس الشرقية التي تعمل من أجل الشعب الفلسطينية"، معربا عن أمله بأن "يؤدي هذا المبلغ إلى تحسين وتطوير والتركيز على القطاع الصحي خدمة للشعب الفلسطيني وتقديم الرعاية له".

وأضاف: "عندما يكون هناك طلبا للحاجة يجب أن يكون هناك إيفاء وتلبية لهذه الحاجة، عندما تطلب مثل هذه المساعدة يجب أن نستجيب سريعا حتى نتمكن من التغلب على المشكلة. وأنا فخور بأن الولايات المتحدة تقدم المساعدة للمستشفيات الفلسطينية وتدعم الارتقاء الصحي وتحقيق الاستدامة المالية لهذا القطاع"، معلنا أن "الإمارات ستساهم بمبلغ 25 مليون دولار لدعم القطاع الصحي والعمل مع الشركاء الفلسطينيين والإسرائيليين للازدهار بهذا القطاع".

المصدر: RT