مولدوفا تتلقى تطمينات من روسيا بعدم المساس بأمنها

أعلن وزير الدفاع المولدوفي أناتولي نوساتي، عن تلقي بلاده تطمينات من روسيا بعدم المساس بأمنها، في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المجاورة.

وقال نوساتي لقناة TV8 التلفزيونية: "نحن لا نتواصل مباشرة مع وزارة الدفاع الروسية، ويتم الاتصال على مستوى السفراء والملحقين العسكريين، فيما نتلقى تقارير هادئة تفيد بأن العملية العسكرية الروسية لن تمس مولدوفا ولا تهدد بلادنا".

وأضاف أن الوضع تحت السيطرة حاليا، على الرغم من أن الخطر على أمن بلاده لم يينحسر بالمطلق.

وقال: "مقارنة بنهاية فبراير، أصبح كل شيء أفضل. لقد تغير الوضع في أوكرانيا كثيرا، وابتعد القتال عن حدود مولدوفا. لكنني أعتقد أن الوضع لا يزال ساخنا جدا، ويمكن أن يصل التصعيد إلى أقصى درجاته".

المصدر: نوفوستي