الكرملين يدعو مولدوفا إلى عدم التعامل مع روسيا على أنها تهديد

حث دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية مولدوفا على السعي لإقامة علاقات متبادلة المنفعة مع روسيا، مؤكدا أن تعزيز كيشيناو لجيشها لا يشكل تهديدا لروسيا.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين: "لا توجد مخاطر بالنسبة لروسيا هنا. لكن مولدوفا لا ينبغي أن ترى أي تهديد هنا أيضا. هذا عبثي تماما. ربما سيقارن شخص ما هذا مع أوكرانيا. لكن هنا أي مقارنات غير مناسبة على الإطلاق".

وأشار بيسكوف إلى أن "مولدوفا لم تتحول على كل حال، على الرغم من وجود راغبين ربما، لم تتحول إلى مركز (مناهض لروسيا)، كما حاولوا أن يفعلوا في أوكرانيا"، مضيفا تشديده على أن "القصة مختلفة هناك. ربما يكون من مصلحة مولدوفا السعي إلى علاقات جيدة ومتبادلة المنفعة والاحترام".

وكانت رئيسة مولدوفا مايا ساندو قد صرحت بأن البلاد لا تريد الدخول في حرب مع أي كان، لكنها مضطرة للاهتمام بإعادة تسليح الجيش حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن منظومة الدفاع في البلاد في حالة سيئة للغاية، "لذلك فإن الوضع في أوكرانيا جعلنا نفكر في الحاجة إلى تحديث الجيش".

المصدر: نوفوستي