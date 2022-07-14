بايدن: لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قال بايدن: "بحثنا التزام الولايات المتحدة بألا تحصل إيران على الأسلحة النووية، ولا زلت أعتقد أن أفضل طريقة للوصول إلى هذا الهدف هو عبر الدبلوماسية"، مشددا على "أننا سنستمر بالعمل مع إسرائيل على دحر تهديدات إيران في المنطقة ووقف دعم الارهابيين وبرنامج الصواريخ الباليستية وأن نضمن عدم نقل الأسلحة إلى وكلائها مثل حزب الله".

وأضاف: "نعيد ونكرر لن نسمح لايران بالحصول على السلاح النووي".

بدوره، قال لابيد: "نتعامل مع الشركاء على البنية الأمنية في المنطقة وما يتعلق بالأمن الإقليمي بالنسبة للسياسات الارهابية الإيرانية"، مؤكدا أن "إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل ضد إيران، وتشارك الولايات المتحدة بقراراتنا ولن نسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية".

المصدر: RT