لابيد يتعهد: لن تكون هناك إيران نووية

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف البرنامج النووي الإيراني وبناء تحالف من الدول المعتدلة بالشرق الأوسط، متعهدا بأنه لن تكون هناك إيران نووية.

وقال لابيد خلال اللقاء: "تحدثنا أيضا عن المملكة العربية السعودية ورحلة بايدن إلى هناك، وهو أمر بالغ الأهمية لإسرائيل، في محاولة بناء تحالف أكثر اعتدالا هنا في الشرق الأوسط، وهو أمر مطلوب منذ وقت طويل".

وأضاف: "لقد ناقشنا التهديد الإيراني، وما نعتقد أنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به للتأكد، وهو شيء نتشاركه، وهو أنه لن تكون هناك إيران نووية. هذا ليس فقط تهديد لإسرائيل ولكن للعالم كله. وناقشنا بعض القضايا الأخرى التي لن نكشف عنها".

بدوره، قال بايدن: "تحدثنا عن أهمية من وجهة نظري بأن يتم دمج إسرائيل بالكامل في المنطقة، وإكمال اندماجها"، مشددا على أن "الغالبية العظمى من الجمهور الأمريكي، وليس إدارتي فقط، مكرسة تماما لأمن إسرائيل، دون أي شك".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"