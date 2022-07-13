بايدن: الأسوأ من إيران الموجودة الآن هو وجودها بأسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يزال يعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أن الوضع الآن في أيدي طهران.

وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، وردا على سؤال عن سبب اعتقاده بوجوب إعادة إحياء الاتفاق النووي، قال بايدن إن "الشيء الوحيد الأسوأ من إيران الموجودة الآن هو وجود إيران بأسلحة نووية"، مشيرا إلى أن "إيران أقرب اليوم إلى سلاح نووي مما كانت عليه من قبل".

وأضاف: "ما زلت أعتقد أنه من المنطقي الانضمام إلى الصفقة، والأمر متروك لإيران الآن"، معتبرا أن انسحاب سلفه دونالد ترامب من الصفقة كان "خطأ فادحا".

وردا على سؤال حول "الفجوة التي لا يمكن إنكارها" بين الديمقراطيين التقدميين وبينه بشأن إسرائيل، قال بايدن: "هناك القليل منهم. أعتقد أنهم مخطئون. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ. إسرائيل ديمقراطية. إسرائيل حليفتنا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"