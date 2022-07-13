زلة لسان "جديدة" لبايدن حول الهولوكوست تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت زلة لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته متحف ياد فاشيم في القدس، المقام لإحياء ذكرى الهولوكوست، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بايدن خلال كلمته إنه يريد "الحفاظ على شرف الهولوكوست قبل أن يصحح لنفسه قائلا: "رعب الهولوكوست". كما أخطأ في نطق اسم المتحف، حيث قال: "سأعود مرة أخرى إلى أرض ياد شيفاباشيم المقدسة لتكريم حياة 6 ملايين يهودي قتلوا في إبادة جماعية".

JOE BIDEN in Israel: "...to keep alive the truth and honor of the Holocaust — horror of the Holocaust" pic.twitter.com/g5HeNRmihj — RNC Research (@RNCResearch) July 13, 2022

وأثارت أخطاء بايدن موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المغردين: "أبعدوا هذا الرجل عن الميكروفون. سوف يغرقنا في حرب مع إسرائيل".

Honor the Holocaust? Get this guy away from the mic. He’ll plunge us into war with Israel. — Wendell Husebø (@WendellHusebo) July 13, 2022

ووصفت مغردة أخرى، خطأ بايدن حول الهولوكوست بـ"المروع"، واعتبر آخر أن بايدن لا يليق بمنصبه.

Horrific: In Israel, Biden Mistakenly Says He Will 'Keep Alive the Truth and Honor of the Holocaust' https://t.co/mKRYnZFtUa — toconnoramerican (@tgates85) July 13, 2022

Biden Tells Israel He Wants to 'Keep Alive the Honor of the Holocaust' - Todd Starnes



He’s not fit for office #Israelhttps://t.co/lYnqrbIk3t — Amazing Adornments (@amadorn) July 13, 2022

المصدر: RT