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زلة لسان "جديدة" لبايدن حول الهولوكوست تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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زلة لسان
AP
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أثارت زلة لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته متحف ياد فاشيم في القدس، المقام لإحياء ذكرى الهولوكوست، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بايدن خلال كلمته إنه يريد "الحفاظ على شرف الهولوكوست قبل أن يصحح لنفسه قائلا: "رعب الهولوكوست". كما أخطأ في نطق اسم المتحف، حيث قال: "سأعود مرة أخرى إلى أرض ياد شيفاباشيم المقدسة لتكريم حياة 6 ملايين يهودي قتلوا في إبادة جماعية".

وأثارت أخطاء بايدن موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المغردين: "أبعدوا هذا الرجل عن الميكروفون. سوف يغرقنا في حرب مع إسرائيل".

ووصفت مغردة أخرى، خطأ بايدن حول الهولوكوست بـ"المروع"، واعتبر آخر أن بايدن لا يليق بمنصبه.

المصدر: RT

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