البيت الأبيض: بايدن سيقلل الاتصال المباشر خلال جولته الشرق أوسطية تحاشيا لكورونا

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن "سيقلل الاتصال قدر الإمكان" خلال رحلته إلى إسرائيل والسعودية على أثر ازدياد انتشار فيروس كورونا.

حطت طائرة الرئاسة الأميركية بعد ظهر اليوم في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وسيغادر بايدن إسرائيل الجمعة إلى السعودية في زيارة مثيرة للجدل يلتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين على متن الطائرة المتوجهة إلى إسرائيل "نحاول تقليل الاتصال قدر الإمكان".

وحول ما إذا كان الهدف من الإجراء يكمن في الحيلولة دون مصافحة بايدن لولي العهد السعودي، قالت جان بيير "أقول إن هناك تغييرا" في البروتوكولات الصحية، موضحة أنه من "الممكن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية الإضافية".

وعلى مدرج المطار، امتنع بايدن عن مصافحة نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد وغيرهما من الشخصيات الذي وصلت لاستقباله.

واكتفى الرئيس الأمريكي ومستقبليه بالملامسة بقبضة اليد مع تربيت على الأكتاف والتحدث معهم عن قرب وبدون وضع كمامة واقية.

لكن ما لبث بايدن أن خرق النظام بمصافحته زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

المصدر: "أ ف ب"