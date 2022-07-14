CNN: السعودية ستسمح بالسفر المباشر من وإلى إسرائيل

قالت مصادر لشبكة CNN إن السعودية تستعد للموافقة على استخدام مجالها الجوي لجميع الرحلات التجارية من وإلى إسرائيل، والسماح بالسفر المباشر للمسلمين المشاركين في مناسك الحج.

وأفادت المصادر للشبكة الأمريكية بأن الرياض تستعد للإعلان عن ذلك الأسبوع الحالي، حيث يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن المنطقة في رحلة رسمية تشمل رحلة مباشرة من إسرائيل إلى السعودية يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تعلن الرياض "أنها ستسمح لجميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى إسرائيل باستخدام مجالها الجوي والسماح للأقلية المسلمة في إسرائيل بالقيام برحلات طيران مستأجرة مباشرة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في فريضة الحج".

وكانت السعودية رفضت التوقيع على اتفاقات إبراهيم التي توسطت فيها واشنطن في عام 2020 كما كانت تأمل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبدأت المملكة في السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها في ممر جوي خاص للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين، بعد توقيع الاتفاقات. لكن إسرائيل لم تحصل بعد على الإذن للرحلات الجوية من وإلى الهند وتايلاند والصين.

المصدر: CNN + Times of Israel